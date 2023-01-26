أمريكا ستمنع الرئيس البنمي السابق وعائلته من دخول البلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستمنع رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي وعائلته من دخول البلاد، واتهمه بقبول رشاوى.

وأكد بلينكن في البيان: "قبل مارتينيلي الرشاوى مقابل منح عقود حكومية بشكل غير لائق خلال فترة عمله كرئيس".

وأوضح بلينكن أن "قبول الرشاوى مقابل العقود الحكومية يقوض نزاهة المؤسسات الديمقراطية في بنما، ويغذي الفساد والإفلات من العقاب، كما تؤدي أعمال الفساد العام هذه، إلى إضعاف الثقة في الحكم وتقليل الموارد المتاحة للمدارس والمستشفيات والطرق والخدمات الحكومية الأخرى".

وقال البيان: "تؤكد هذه التصنيفات مجددا التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد، الذي يلحق الضرر بالمصلحة العامة، ويعيق الازدهار الاقتصادي للدول، ويحد من قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية لاحتياجات شعوبها".

واختتم بيان بلينكن بتأكيده "أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف بجانب جميع البنميين في دعم الديمقراطية وسيادة القانون، وستواصل تعزيز المساءلة لمن يسيؤون استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، بغض النظر عن مناصبهم أو انتمائهم السياسي".

وطلب مراسلCNN، لويس إدواردو كاماتشو المتحدث باسم الرئيس السابق، التعليق على الحظر، فتم إبلاغه أن مارتينيلي "مع عائلته الآن ولن يقاطعه".