أتلانتا، الولايت المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، على تلغرام، صباح الجمعة، إن خط المواجهة الشرقي لأوكرانيا يتعرض لقصف مكثف، حيث تواجه بلدة فوهليدار هجومًا "دائمًا".

وقُتل شخصان على مدار الـ24 ساعة الماضية فيما وصفه كيريلينكو بـ"قصف متواصل لفوهليدار"، وتحدث عن تعرض بلدة أفديفكا للقصف المدفعي مرتين على مدار الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو في منشور لاحق إن القوات الروسية واصلت قصف بلدات في الشرق خلال نهار الجمعة. تعرضت بلدة شاسيف يار شرقي باخموت للقصف منذ أكثر من ساعة ونصف صباح الجمعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بحوالي "عشرة منازل".

وأشار متحدث باسم الجيش الاوكراني لمحطة إعلامية إلى أن روسيا تحاول بـ"استمرار" التقدم في الشرق، باستخدام "وابل من الأفراد" في محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وصرح سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القوات المسلحة في الشرق لـ UATV يوم الجمعة: "يحاول الروس اختراق دفاعاتنا، متجاهلين خسائرهم الفادحة، لقد كان في الهجوم وابل من النيران والآن تحول إلى وابل من الأفراد".

وأضاف قائلا: "إنهم يحاولون شن هجمات بشكل متواصل، بهدف للتقدم إلى الأمام"، وأردف: "سلاحهم الرئيسي الآن هو القوة البشرية، ففي باخموت، هناك قوات فاغنر ليس حصرا، وفي فوهليدار، القوات الرئيسية التي تنفذ الهجمات هي قوات مارينز ووحدات مشاة بالإضافة إلى المجندين".