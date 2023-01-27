مشاة البحرية الأمريكية يفتتح رسميا قاعدة جديدة بجزيرة غوام

(CNN)— افتتح سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الخميس، رسميا، أول قاعدة جديدة له منذ 70 عاما، وهي منشأة تبلغ مساحتها 4000 فدان في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تستضيف يوما ما 5000 جندي من مشاة البحرية.

وتم تمويل بناء معسكر بلاز، كما هو معروف رسميا، بشكل جزئي من قبل الحكومة اليابانية كجزء من صفقة أبرمت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لنقل مشاة البحرية من جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، حيث أدى وجودهم إلى الاستياء.

وجاء حفل الافتتاح الذي يمثل إعادة تنشيط للقاعدة، بعد تفعيلها نسبيا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 في حفل محدود خلال جائحة كورونا.

كما يأتي الافتتاح الرسمي، الخميس، وسط استراتيجية أمريكية أوسع لنشر وتعزيز قواتها حول المحيط الهادئ وسط توترات متزايدة مع الصين.

وجاء في بيان صحفي لمشاة البحرية الأمريكية أن "كامب بلاز سيكون بمثابة مركز استراتيجي حيث تحقق وزارة الدفاع الأمريكية رؤية استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022".

وتسرد وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022، اثنين من أهم أولويات وزارة الدفاع الأمريكية وهما: "الدفاع عن الوطن، مواكبة التهديد المتنامي متعدد المجالات الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية، وردع الهجمات الإستراتيجية ضد الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء".

وأشار قائد سلاح مشاة البحرية الجنرال ديفيد بيرغر إلى هذين الهدفين في حفل أقيم في غوام، الخميس.

وقال بيرغر: "الحفاظ على الوجود العسكري المتقدم هو مفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين في المحيطين الهندي والهادئ. قاعدة مشاة البحرية كامب بلاز جزء مهم من ذلك، كما أنها تعكس علاقتنا غير المنقسمة مع حكومة اليابان".

وقال نائب وزير الخارجية الياباني يوشيكاوا يوومي إن "تحالف اليابان والولايات المتحدة هو حجر الزاوية للشعبين، والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأساس السياسة الخارجية لليابان".

ويقول سلاح مشاة البحرية إن معسكر بلاز هو أول منشأة جديدة تم تنشيطها منذ عام 1952، عندما تم افتتاح ما يُعرف الآن باسم قاعدة مشاة البحرية اللوجستية ألباني، جورجيا.

وتضم القاعدة، التي لم تكتمل بعد مع استمرار مشاريع البناء، منشأة عسكرية أمريكية رئيسية أخرى، وهي قاعدة أندرسن الجوية، على الهضبة الشمالية لغوام.