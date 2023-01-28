لندن.. توجيه تهم الإرهاب لجندي بريطاني

(CNN) -- قالت شرطة العاصمة البريطانية، الجمعة، إن جنديًا بريطانيًا يبلغ من العمر 21 عاما وجهت إليه تهم الإرهاب وجرائم متفجرات.

وأوضحت الشرطة أن دانييل عبد خليفة، من بيكونسايد في ستافورد، وجهت إليه اتهامات بعد تحقيق أجرته قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة ميتروبوليتان، بشأن حادثين في ستافوردشاير في أغسطس/ آب 2021 وفي وقت سابق من هذا الشهر.

واتُهم خليفة باستنباط أو محاولة استنباط "معلومات من النوع الذي يُرجح أن تكون مفيدة لشخص يرتكب عملًا إرهابيًا أو يخطط له"، في أغسطس 2021، بالإضافة على أنه نشر مقالًا "بقصد حث شخص آخر على الاعتقاد بأن من المحتمل أن تنفجر المادة أو تشتعل، وبالتالي تتسبب في إصابة شخصية أو ضرر بالممتلكات" في 2 يناير أو قبله، وفقًا لما ذكرته لشرطة ميتروبوليتان.

وتابعت الشرطة أن خليفة محتجز حاليا لدى الشرطة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 28 يناير/ كانون الثاني.