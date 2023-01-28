منها عربية.. قائمة الدول التي تحذر أمريكا رعاياها من السفر إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات السفر لرعاياها لكل دولة في العالم، بهدف مساعدة المواطنين الأمريكيين للعثور على المعلومات الأمنية المهمة واستخدامها. وتندرج إرشادات السفر بأربعة مستويات مبنية على مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر مثل الصحة والإرهاب والاضطرابات المدنية، وتتراوح مستويات إرشادات السفر من المستوى 1، مما ينصح بممارسة الاحتياطات العادية إلى المستوى 4، مما يعني عدم السفر.

وقد شمل المستوى 4 الذي ينصح بعدم السفر للدول المذكورة ضمن هذه الفئة 21 دولة أو منطقة في جزء من هذه الدول.

على الصعيد العربي، شملت القائمة العراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا وقطاع غزة التابع للأراضي الفلسطينية، حيث تأتي هذه الدول تحت المستوى الأعلى للتحذير بعدم السفر بسبب زيادة احتمالية وجود مخاطر تهدد الحياة.

أثناء حالة الطوارئ، قد تكون قدرة الحكومة الأمريكية محدودة للغاية على تقديم المساعدة، وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى الدولة أو المغادرة بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا، حيث قد تتغير الظروف في أي بلد في أي وقت.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول المصنفة تحت المستوى الأقصى للتحذير بعد السفر إليها.