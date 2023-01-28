دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق البيت الأبيض على الإجراءات القانونية المزمع عقدها في نيويورك بتقديم متهم إيراني الجنسية للقضاء بعد محاولة اغتيال مواطن إيراني آخر على الأراضي الأمريكية بسبب انتقاده النظام الإيراني.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تقدّم وزارة العدل اليوم إلى إحدى محاكم نيويورك متهما في مؤامرة فاشلة لاغتيال مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية، كان ينتقد النظام الإيراني. كان المدعى عليه، وفقا للمعلومات، يدير المؤامرة من إيران، وهو متهمّ الآن إلى جانب الشخص الذي قام بالعملية الفاشلة والذي قُبض عليه أواخر العام الماضي في نيويورك، بالإضافة إلى شخص ثالث اعتقل في الخارج وهو الآن يمر في إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة".

وتابع: "إجراء اليوم لإنفاذ القانون هو أحدث ما تقوم بها الولايات المتحدة لتعطيل أنشطة التآمر ضدّ هذه الضحية والأمريكيين الآخرين. وهو يأتي ردّا على سلسلة من الأعمال التي ترعاها الحكومة الإيرانية للقتل والتعذيب وترهيب النشطاء لإسكاتهم عن التحدث علنًا عن الحقوق والحريات الأساسية للإيرانيين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يجب أن يعتبر إعلان اليوم من قبل المدعي العام تحذيرا حول مدى ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة في الدفاع عن الأمريكيين في كل مكان. إنه يوضح عزمنا الراسخ على فرض عواقب تتفق مع قوانيننا على المتورطين في التآمر ضد مواطنينا ومصالحنا. منذ بداية هذه الإدارة، كنا واضحين أن أجهزة القمع والإرهاب الإيرانية العابرة للحدود يجب أن تواجه من خلال فضح أعمالها، وتوقيف المسؤولين، وفرض العقوبات، وغيرها من طرق المساءلة. ويجب ألا يكون هناك شك: إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أو الأنظمة الاستبدادية الأخرى بتصدير جهودها لخنق المعارضة السلمية من خلال التهديد والترهيب ضد أولئك الذين يعيشون بشكل قانوني في بلدنا. وسنحاسب المتورطين في مثل هذه الأنشطة بموجب القانون، تماما كما نفعل اليوم.. إننا نشيد بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لالتزامهما الراسخ بالحفاظ على سلامة الأمريكيين".