نشر الاثنين ، 30 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، قيام متطرف سويدي بحرق نسخة من المصحف بحماية قوات الشرطة.

وقال أردوغان في فيديو نشرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، الإثنين، إنه "عندما جاء رئيس الوزراء السويدي لزيارة تركيا رأيته بصراحة شخصا إيجابيا".

وأضاف الرئيس التركي: "لكن مع الأسف لقد أحرقوا كتاب الله قرآننا وحولهم الحراس والشرطة".

وقال أردوغان: "أجدادي هم العثمانيون جعلوا كل من حاول حرق الإنجيل والتوراة يتأوه"، حسب تعبيره. وتساءل: "هل بصفتنا تركيا نرد عليهم بعمل مماثل لأنهم مارسوا مثل هذا العمل؟، ورد قائلا: "كلا نحن لا نقوم بذلك، ليست هي الأخلاق التي تربينا عليها نحن مختلفون عنهم".

وختم أردوغان تصريحاته بحسب الفيديو الذي نشرته الوكالة التركية: "هل قضوا على الإسلام بحرقهم المصحف؟ ربنا هو الحافظ لكتابه. هم كشفوا فحسب قدر الفساد الذي استشرى بينهم"، حسب قوله.