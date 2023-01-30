دعم أوكرانيا بالدبابات.. ما الدول التي وعدت بإرسالها وما أنواعها؟

(CNN) – العديد من دول الغرب عرضت إرسال دبابات لأوكرانيا، وحسب سفير كييف في فرنسا أن الدول ستسلم أكثر من 300 دبابة إلى أوكرانيا. فأي الدول تعهدت بإرسال الدبابات وما نوعها؟

وصرح فاديم أوميلتشينكو لمحطة التلفزيون الفرنسية وتلفزيون بي إف إم التابع لشبكة CNN أن العديد من الدول أكدت رسميًا موافقتها على تسليم 321 دبابة ثقيلة إلى أوكرانيا. ولم تُحدد الدول التي ستزود الدبابات أو يقدم تفاصيل عن النماذج.

يأتي عدد الدبابات التي صرح بها أوميلتشينكو بعد أن تعهدت أمريكا هذا الأسبوع بتقديم 31 دبابة إم 1 أبرامز (M1 Abrams) ووافقت ألمانيا على إرسال 14 دبابة ليوبارد 2 ( Leopard 2 A6s). وفي وقت سابق، تعهدت بريطانيا بتقديم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 (Challenger 2)، بينما طلبت بولندا الموافقة من ألمانيا على نقل بعض من طائراتها من طراز ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

جاءت مقابلة أوملتشينكو في الوقت الذي اتهمت فيه كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها "بتجاوز الخط الأحمر" بإرسال دبابات إلى أوكرانيا. قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في بيان أصدرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها "نية شريرة لتحقيق هدفها في الهيمنة من خلال توسيع نطاق الحرب بالوكالة لتدمير روسيا".

لا يزال من غير الواضح متى ستصل الدبابات إلى أوكرانيا. قال أوميلتشينكو إن مواعيد التسليم ستختلف اعتمادًا على نوع الخزان وبلد المنشأ، وسيتم تعديل التوقيت خلال الجولة التالية من المشاورات بين أوكرانيا والدول الغربية.

ومع ذلك، مرددًا كلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد حث الغرب سابقًا على تقديم ما يراه بعض الخبراء على أنه عتاد عسكري يغير قواعد اللعبة، قال أوميلتشينكو إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة "بأسرع ما يمكن". وقال: "إذا كان عليها الانتظار حتى شهر أغسطس أو سبتمبر، فسيكون الأوان قد فات".

وحذرت القوات الأوكرانية من أنها في سباق مع الزمن. وتخشى الدولة من أن يبدأ هجوم روسي ثانٍ في غضون شهرين ويستعد للأسابيع المقبلة.

لكن خبراء عسكريين قالوا إن الدبابات تمثل أقوى سلاح هجومي مباشر تم توفيره لأوكرانيا حتى الآن. وقالت عدة دول غربية بقيادة ألمانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها سترسل مجموعات من الدبابات إلى أوكرانيا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوفر 31 دبابة إم 1 أبرامز "لتعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية" على المدى القريب والبعيد. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في البرلمان يوم الأربعاء إن حكومته سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، في ختام أشهر من المداولات وعدة أيام من المفاوضات المتوترة مع شركاء الناتو.

وجاء في بيان للحكومة الألمانية: "هذه نتيجة المشاورات المكثفة التي جرت مع أقرب شركاء ألمانيا الأوروبيين والدوليين".

تأمل أوكرانيا أن يشجع إعلان برلين الدول الأوروبية الأخرى التي تمتلك دبابات ليوبارد على إعادة تصدير بعض مركباتها.

وطلبت بولندا يوم الثلاثاء رسميًا موافقة ألمانيا على نقل بعض دباباتها من طراز ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال خبراء عسكريون سابقًا لشبكة CNN إن الدبابات الإضافية يمكن أن تحدث فرقًا في الحرب. لكن بعض المحللين قالوا إن الدبابات الجديدة لن تغير قواعد اللعبة بشكل فوري كما يتوقع البعض.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول التي تعهدت بتقديم الدبابات وما نوعها.