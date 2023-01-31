تحليل: جيش مرتزقة "فاغنر" يكتسب قوة في روسيا

تحليل إخباري بقلم زاكاري وولف، محرر شؤون سياسية في CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هناك خلاف متزايد في الحكومة الروسية بين الجيش الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين وقوة المرتزقة غير الرسمية "فاغنر"التي حققت بعض المكاسب لروسيا في أوكرانيا.

وكان يفغيني بريغوزين رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة ينتقد علانية الجيش الروسي وبيروقراطيته.

وبعد تجنيدها لعشرات الآلاف من المقاتلين في السجون الروسية، قدمت مجموعة "فاغنر" لهم الحرية والمال بعد مدة التجنيد التي استمرت لـ6 أشهر.

ووفقا لتحليل ممتاز لتيم ليستر من شبكة CNN عن بريغوزين و"فاغنر"، تقدر جماعات حقوق السجون في روسيا أن 30.000 سجين قبلوا العرض، فيما تمت مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ملاعب في سجن صممها يفغيني بريغوزين.

تكتيكات وحشية لمقاتلي"فاغنر"

وفقا لما قاله فريد بليتجن من CNN في تقرير فيديو قدمه بعد التحدث إلى جنود أوكرانيين في سلاح الدبابات، فإن تقييما أوكرانيا عن تكتيكات فاغنر يشير إلى دفع السجناء الروس إلى الخطوط الأمامية، حيث يتم تستخدمهم "خلال محاولة اقتحام المواقع الأوكرانية بدون دعم نيراني تقريبا"، فالهجوم يُشن بمجموعات صغيرة من المقاتلين (12 أو أقل) تسترشد بطائرات بدون طيار، ويقال إن من حاول الهروب أطلق عليه الرصاص. وذكر التقييم أن الجرحى تركوا في ساحات القتال لساعات.

ويشكل السجناء الجزء الأكبر من ضحايا "فاغنر" حيث يتم دفعهم لاقتحام المواقع الأوكرانية ثم يتبعهم مقاتلون أكثر خبرة مع أسلحة أفضل.

وبحسب التقييم الأوكراني، فعلى الرغم من اللامبالاة الوحشية التي أظهرها بريغوزين نفسه فإن تكتيكات فاغنر "هي الوحيدة الفعالة للقوات الروسية المحشودة سيئة التدريب والتي تشكل غالبية القوات البرية".

ويشير التقييم إلى أن الجيش الروسي ربما يكيف تكتيكاته ليصبح أكثر شبها بـ"فاغنر"، قائلا: "بدلا من المجموعات التكتيكية التقليدية للقوات المسلحة الروسية، يُقترح إنشاء وحدات هجومية".

وقال مسؤولون أمريكيون إن "فاغنر يبدو وكأنها تتنافس مع الجيش الروسي على السلطة في الكرملين".

وذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في أواخر العام الماضي: "في حالات معينة، يكون المسؤولون العسكريون الروس تابعين فعليًا لقيادة فاغنر، ومن الواضح لنا أن فاغنر تبرز كمركز قوة منافس للجيش الروسي".

وذكرت ناتاشا برتراند وكاتي بو ليليس من CNN هذا الشهر أن التقييم الأمريكي يقول إن التوترات بين وزارة الدفاع الروسية وفاغنر تتزايد مع اعتماد بوتين على مجموعة "فاغنر" في أوكرانيا، فهناك حوالي 50 ألف مقاتل من المجموعة منتشرين حاليا في أوكرانيا ومعظمهم سجناء، وفقا لكيربي.

ووصفت الإدارة الأمريكية المجموعة بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرضت عقوبات جديدة عليها والجماعات التابعة الأسبوع الماضي، وكانت الولايات المتحدة استهدفت المجموعة لأول مرة بالعقوبات في عام 2017.

وتشهد "فاغنر" نموا منذ سنوات وتنشط في افريقيا، كانت شبكة CNN تتابع تطور "فاغنر" منذ تأسيسها في عام 2014 إبان الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم.

وفي عام 2019، نشر ليستر وسيباستيان شوكلا وكلاريسا وارد تقريرا مذهلا يكشف عن مركز تدريب للمجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، واتُهمت "فاغنر" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إفريقيا وسوريا.

ويعيش المنشقون عن "فاغنر" في خوف، حيث يمكن معاملة الأشخاص الذين يتركونها بوحشية، وأثار فيديو لمقتل يفغيني نوزين، المنشق عن فاغنر الذي استعاده الروس، الخوف بين المقاتلين الآخرين.