بايدن يعلن موقف أمريكا من تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أن بلاده لن ترسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، حتى مع تكثيف المساعداتها العسكرية لكييف بمنحها مدفعية ودبابات.

ورد بايدن بكلمة "لا"، عندما سأله أحد الصحفيين بالبيت الأبيض، عما إذا كان سيرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه ليس متأكدا مما إذا كان سيزور أوروبا الشهر المقبل لحضور الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا، وقال إنه كان يخطط لزيارة بولندا، لكنه لم يكن متأكدا من موعدها.

وسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على طائرات مقاتلة للمساعدة في مواجهة القوات الروسية، ولكن بايدن قال باستمرار إن الطائرات ليست مطروحة على الطاولة، حتى مع تكثيف المساعدات.

وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أعلن بايدن أنه سيرسل 31 دبابة إلى أوكرانيا، على الرغم من أن كبار المسؤولين الأمريكيين قالوا في وقت سابق إن المركبات الثقيلة لم تكن مناسبة للجيش الأوكراني.

وذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض كان يستكشف إمكانية زيارة بايدن إلى أوروبا بمناسبة مرور 12 شهرا على غزو روسيا لأوكرانيا.