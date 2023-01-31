لافروف: تلقيت رسالة من بلينكن نقلها وزير الخارجية المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقلها نظيره المصري سامح شكري، تحث موسكو على أن "تتوقف" و"تغادر أوكرانيا".

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع شكري في موسكو، أن وزير الخارجية المصري نقل رسالة من بلينكن، الذي كان في زيارة للقاهرة، الاثنين.

وأضاف لافروف: "لقد قلنا دائما إن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد يهدف إلى حل الوضع، سمعنا مرة أخرى الرسالة التي مفادها أنه على روسيا أن تتوقف، وأن تغادر أوكرانيا"، و"بعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام".

ومضى لافروف بقوله، إن الجزء الثاني من الرسالة إلى روسيا الذي لم يذكره بلينكن هو أن "المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة والغرب، هي خسارة روسيا"، مثلما تحدث الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

وتابع لافروف: "في إحدى خطاباته، قال ستولتنبرغ إن روسيا يجب أن تخسر، ويجب هزيمة روسيا، ولا يمكن للغرب السماح لأوكرانيا بالخسارة، لأن الغرب سيخسر حينئذ".

وأجرى شكري، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الروسي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المباحثات، قال لافروف: "اتفقنا على العودة إلى التسوية الشاملة على أساس القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية وتجديد عمل اللجنة الرباعية الدولية، ونعتقد أنه من الضروري إعادة إحياء الرباعية الدولية".

من جانبه، قال شكري: "أكدنا على ضرورة إيجاد الإطار السياسي لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين، وضرورة تكثيف الجهود الدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التسوية الفلسطينية".

وتحدث لافروف عن تطوير العلاقات في كل المجالات مع مصر، وأشار إلى "المشاريع الاستثمارية القائمة، بما فيها محطة الضبعة النووية في مصر، ومجالات الصناعة والطاقة والتوريد الدائم والثابت للحبوب الروسية لمصر".

كما أكد لافروف أن "روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري التقني مع مصر، وذلك بعد إجراء مناورات (جسر الصداقة) للمرة الخامسة بين أسطولي البلدين مؤخرا".