أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الأربعاء، إن ألمانيا بحاجة إلى طلب دبابات ليوبارد جديدة بسرعة بعد التعهد بإرسال 14 دبابة إلى أوكرانيا.

وأوضح بيستوريوس للصحفيين قائلا: "العامل الحاسم بالنسبة لي هو أنه يتعين علينا طلب دبابات جديدة، وليس في غضون عام، ولكن بسرعة، حتى يبدأ الإنتاج ويمكننا التخطيط لعدد الدبابات الجديدة التي ستكون متاحة لدينا – ومتى؟"، في زيارة إلى بلدة Augustdorf.

وأضاف وزير الدفاع الألماني: " من أين يأتي المال - بصراحة، أنا لا أهتم. ما يهم هو أن نقدم بسرعة"، حسب تعبيره.

وأعلن المستشار أولاف شولتز إرسال دبابات قتالية ألمانية الصنع إلى الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، بعد تكثيف الضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبولندا وكتلة من الدول الأوروبية الأخرى، والتي دعت برلين إلى تكثيف دعمها العسكري لأوكرانيا.