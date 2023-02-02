أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر مجلس النواب قرارا يقضي بعزل النائب الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد تصويت جاءت نتيجته 218-211، في حين صوّت النائب الجمهوري ديفيد جويس من ولاية أوهايو بـ "حاضر" وهو ما يعني أنه ليس مع أو ضد القرار.

جادل الجمهوريون في مجلس النواب بأن عمر لا ينبغي أن تكون عضوا في اللجنة على ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي انتقدها أعضاء من الحزبين مرارا ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وانتقد الديمقراطيون الدفع من أجل عزل إلهان عمر من اللجنة، ورأوا أن الأمر يرقى لمستوى الانتقام السياسي وأن النائب الديقمراطية عن مينيسوتا حوسبت على تصريحاتها.

وفي عام 2019، قدمت إلهان عمر اعتذارا عاما بعد أن واجهت ردود فعل غاضبة بسبب تغريدات اعتبرها الحزبان معادية للسامية.

جاء الاعتذار بعد أن واجهت النائب الديمقراطية من ولاية مينيسوتا انتقادات واسعة النطاق نتيجة رأيها بأن الدعم الجمهوري لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.