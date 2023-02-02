تركيا تستدعي سفير النرويج بسبب استعدادات لـ"اعتداء على القرآن" الجمعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- استدعت تركيا السفير النرويجي إرلينج سكيونسبيرغ، الخميس، بسبب خطط لـ"اعتداء على القرآن الكريم مقررة يوم الجمعة في النرويج"، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية.

وذكرت الأناضول نقلا عن المصادر: "تم التأكيد للسفير على أننا ندين بشدة نهج النرويج بعدم منع العمل الاستفزازي المخطط له، والذي من الواضح أنه جريمة كراهية، وهذا الموقف غير مقبول، ونتوقع عدم السماح بهذا العمل".

وفي الأسبوع الماضي، دعت أنقرة إلى تأجيل اجتماع كان مقررا في شهر فبراير / شباط بين تركيا والسويد وفنلندا، وفقًا لما ذكرته محطة "TRT Haber" التركية الحكومية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.

وجاء التأجيل بعد أن احتج الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية في يناير / كانون الثاني خارج السفارة التركية في ستوكهولم، حيث أحرق نسخة من المصحف وتعهد بتكرار هذا التصرف كل يوم جمعة حتى يتم قبول السويد في حلف "الناتو".

وبعد بضعة أيام، مزق إدوين واغنسفيلد، الزعيم الهولندي لحركة بيغدا اليمينية المتطرفة (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) في هولندا، صفحات من القرآن وحرقها.

وأثارت احتجاجات حرق المصحف في أوروبا غضب ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم وزادت التوترات بين تركيا والسويد وفنلندا.