حاول اغتيال الملكة إليزابيث قبل عامين.. شاب بريطاني يعترف بـ"الخيانة"

لندن، بريطانيا (CNN) -- اعترف شاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا بالتهم الموجهة إليه في قضية التهديد بقتل الملكة الراحلة اليزابيث في يوم عيد الميلاد عام 2021، حسبما ذكرت شرطة لندن.

وأقر جاسونت سينغ تشايل بارتكابه ثلاث تهم وُجهت له، بما في ذلك الخيانة وحيازة سلاح هجومي، في جلسة استماع في محكمة "أولد بيلي" في لندن يوم الجمعة بعد تحقيق من قبل قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن.

ورصد ضابطان شايل داخل ساحة قصر وندسور، حيث كانت الملكة في ذلك الوقت، في حوالي الساعة الثامنة وعشر دقائق في 25 ديسمبر/كانون أول من عام 2021، مرتديًا ملابس سوداء وقناعًا معدنيًا، حسبما ذكر بيان الشرطة.

وكان تشايل، الذي ظهر في المحاكمة عن طريق اتصال فيديو من مستشفى برودمور، يحمل قوسًا "محملاً بشفرة، مع قبضة الأمان، وكان مستعدًا لإطلاق النار"، وقال لضابط شرطة: "أنا هنا لقتل الملكة"، قبل أن يتم القبض عليه، وفقًا لما ذكرته PA Media.

ويُعتقد أن الشاب البريطاني كان قد صعد إلى محيط القصر باستخدام سلم مسبقًا.

وعُلم أنه أرسل الفيديو لقرابة 20 شخصًا "وادعى فيه أنه ذاهب لمحاولة اغتيال الملكة".

وتم توجيه التهم لتشايل في 2 أغسطس/آب من عام 2022 ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في "Old Bailey" الجمعة، 31 مارس/أذار، وفقا لشرطة العاصمة.

وقال قائد مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، ريتشارد سميث: "لقد كانت هذه حادثة جديةً جدًا"، حسب قوله.

وبحسب بيان شرطة العاصمة قال الادعاء إن تشايل "حمل مشاعر سيئة تجاه الإمبراطورية البريطانية بسبب معاملتها للشعب الهندي في الماضي".

ووجد المحققون عبر كاميرات المراقبة أن الشاب البريطاني سافر إلى قصر ويندسور قبل الحادثة بيومين أي في 23 ديسمبر/كانون أول.

وتقدم الشاب البريطاني سابقًا للانضمام إلى شرطة وزارة الدفاع أو إلى حرس "الغرينادير" بهدف الاقتراب من العائلة المالكة.