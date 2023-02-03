(CNN)— بدأ جعفر بناهي، الذي يعتبر أحد أشهر مخرجي الأفلام في إيران، إضرابا عن الطعام في سجن إيفين بطهران احتجاجاً على استمرار احتجازه، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "HRANA"، نقلا عن زوجة المخرج، طاهرة السعيدي.

كتب بناهي على ما يبدو، يوم الأربعاء، على حساب زوجته بموقع انستغرام: "اليوم، مثل العديد من الأشخاص المحاصرين في إيران، ليس لدي خيار سوى إنفاق أغلى ممتلكاتي.. سأمتنع عن أكل وشرب أي نوع من الطعام أو الدواء. أنا سأبقى في هذا الوضع حتى يخرج جسدي الميت من السجن.. مع الحب لإيران وأهل أرضي".

ويذكر أنه تم القبض على بناهي أمام سجن إيفين في 11 يوليو/ تموز 2022، وقيل له إنه سيقضي حكماً بالسجن لمدة ست سنوات أصدرته محكمة في طهران في عام 2011، وفقاً لـHRANA، واتُهم بنشر دعاية مناهضة للحكومة والتحريض على الاحتجاجات خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات 2009 وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز في تقرير.

ويذكر أن بناهي، حائز على جائزة مهرجان كان السينمائي، وأخرج أفلامًا مثل "البالون الأبيض" و"الدائرة" وغيرها.