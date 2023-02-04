بين بايدن وترامب وبنس. مقارنة توضح تورطهم باكتشافات الوثائق السرية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق مايك بنس تدقيقا فيما يتعلق باحتمال إساءة تعاملهم مع الوثائق السرية.

وفي جميع الحالات الثلاث، تم العثور على مواد حكومية حساسة في أماكن لم يكن من المفترض أن ينتهي بها الأمر. لكن هناك اختلافات رئيسية تميز موقف كل منهم، بما في ذلك كيفية استجابة بايدن وترامب وبنس لاكتشاف الوثائق ومدى قوة التحقيقات التي تجريها وزارة العدل حاليًا.

إليكم في الإنفوغرافيك التالي نظرة على تفصيل لأوجه التشابه والاختلاف بين قضايا بايدن وترامب وبنس.