وزير خارجية أمريكا يكشف ما قاله لنظيره الصيني بشأن منطاد التجسس

(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه أخبر نظيره الصيني وانغ يي بأن وجود منطاد تجسس في المجال الجوي الأمريكي "يعد انتهاكا واضحا لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي، أن "قيام الصين بهذا الإجراء غير المسؤول عشية زيارتي المخطط لها يضر بالمناقشات التي كنا مستعدين لها".

كان وزير الخارجية الأمريكي أرجأ زيارته إلى بكين حيث كان من المقرر أن يغادر إلى الصين، مساء الجمعة، بسبب المنطاد الصيني.

وتابع أنتوني بلينكن في المؤتمر الصحفي:"بمجرد اكتشاف المنطاد، تحركت الحكومة الأمريكية على الفور لحماية المعلومات الحساسة".

وذكر: "تواصلنا مع الحكومة الصينية مباشرة من خلال قنوات متعددة حول هذه المسألة، وتشاور فريقي مع شركائنا في الوكالات الأخرى وفي الكونغرس، كما أشركنا حلفاءنا المقربين وشركائنا لإبلاغهم بوجود منطاد في مجالنا الجوي".

وقال بلينكن: "خلصنا إلى أن الظروف لم تكن مواتية لزيارة بناءة في هذا الوقت"، لكنه أضاف أنه سيزور بكين "عندما تسمح الظروف".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل التصرف بمسؤولية، ونحن نتطلع إلى نظرائنا في الصين لفعل الشيء نفسه".

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية كانت زعمت أن المنطاد هو "طائرة مدنية" تستخدم بشكل رئيسي لأبحاث الطقس وانحرفت عن مسارها، وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في أول اعتراف بأن المنطاد صُنع في الصين.

وكان مسؤول عسكري أمريكي وصف الحادث بأنه كان "خطيراً بالتأكيد" بسبب "جرأة" الحكومة الصينية، وليس بسبب أي مكاسب استخباراتية، وأشار إلى أن الأقمار الصناعية قادرة على جمع كميات مماثلة من المعلومات، ولكنه نوه إلى حساسية توقيت رصد المنطاد قبل زيارة بلينكن.

وكان من المفترض أن تكون زيارة الدبلوماسي الأمريكي إلى العاصمة الصينية بمثابة متابعة لاجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بالي في أواخر العام الماضي.