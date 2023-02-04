البنتاغون لـCNN: رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر عبر أمريكا اللاتينية

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الجمعة، عن رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر حاليا عبر أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر لشبكة CNN: "نشهد تقارير عن منطاد يمر عبر أمريكا اللاتينية، ونعتقد أنه منطاد مراقبة صيني آخر".

ومن غير الواضح بالضبط مكان وجود المنطاد بأمريكا اللاتينية، لكن مسؤولا أمريكيا صرح لـCNN بأنه لا يبدو أن المنطاد يتجه حاليا إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن "البنتاغون" أعلن، الخميس، إن الإدارة الأمريكية تتعقب المنطاد منذ عدة أيام بينما كان يتحرك فوق شمال الولايات المتحدة، مضيفًا أنه كان "يحلق على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري، ولا يمثل تهديدًا عسكريًا أو جسديًا للأشخاص على الأرض".

وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية أن مسؤولين عسكريين كبار نصحوا الرئيس جو بايدن بعدم إسقاط المنطاد خوفاً من أن يشكل حطامه تهديداً لأمن الناس على الأرض.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلته المرتقبة إلى الصين ردًا على تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ليمثل التأجيل مرحلة جديدة مهمة في التوترات بين واشنطن وبكين.

وزعمت وزارة الخارجية الصينية أن المنطاد "طائرة مدنية" تستخدم بشكل رئيسي لأبحاث الطقس وانحرفت عن مسارها، وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في أول اعتراف بأن المنطاد صُنع في الصين.