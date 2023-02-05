وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع طويل مع المرض

(CNN)— توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، الجنرال برويز مشرف، في دبي بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى دبي الأمريكي بحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني.

وفي البيان الذي أرسل إلى شبكة CNN، أعرب مسؤولون عسكريون كبار عن تعازيهم في "وفاة الجنرال برويز مشرف".

وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.

وولد مشرف بتاريخ 11 أغسطس/ اب العام 1943 في نيودلهي بالهند وتخرج من الأكاديمية العسكرية الباكستانية في عام 1961، قبل أن يتزوج من صهبة مشرف في عام 1968، ويُنجب منها أيلا وبلال.