(CNN)-- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن العالم "يتجه عن قصد إلى حرب أوسع"، وقال إن فرصة التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا "تتضاءل".

وأضاف غوتيريش، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في معاناة لا توصف للشعب الأوكراني مع تداعيات عالمية عميقة".

وتابع: "فرص حدوث مزيد من التصعيد وإراقة الدماء آخذة في الازدياد، وأخشى أن العالم يتجه نحو حرب أوسع، وأخشى أن يفعل ذلك وعيناه مفتوحتان على مصراعيها".

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة منتجي الوقود الأحفوري ودعا إلى "تحول جذري" في الهيكل المالي العالمي، وقال: "الهيكل المالي العالمي هو لب المشكلة، يجب أن تكون الوسيلة التي من خلالها تعود العولمة بالفائدة على الجميع، والهيكل المالي العالمي لا يحتاج إلى تطور بسيط بل إلى تحول جذري".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ثورة في مصادر الطاقة المتجددة، وليس إلى عودة الوقود الأحفوري".

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وسط سلسلة من المكاسب القياسية هذا الأسبوع لأكبر شركات الطاقة في العالم، والتي تمتعت بأرباح وفيرة على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الحرب في أوكرانيا.