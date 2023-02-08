بايدن يوجه تحذيرا للصين خلال خطاب الاتحاد

العالم
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
Credit: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

(CNN)-- تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خلال خطاب حالة الاتحاد، إلى العلاقات بين بلاده والصين في أعقاب إسقاط المنطاد الصيني، ووجه تحذيرا لبكين.

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وقال بايدن: "اليوم، نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي شخص آخر في العالم أي شخص آخر في العالم".

وأضاف: "أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكننا تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم لكن لا نخطئ في ذلك، كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا وفعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط المقاتلات الأمريكية للمنطاد الصيني، السبت.

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