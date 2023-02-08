بايدن: وحدنا الناتو وبنينا تحالفا عالميا ضد عدوان بوتين على أوكرانيا

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أمام نواب الكونغرس، على الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى لها.

وقال بايدن: "معا، فعلنا ما تفعله أمريكا دائما في أفضل حالاتها، لقد قادنا، ووحدنا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقمنا ببناء تحالف عالمي، وقفنا ضد عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "وقفنا إلى جانب الشعب الأوكراني، والليلة انضمت إلينا مرة أخرى سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، وهي لا تمثل أمتها فحسب، بل تمثل شجاعة شعبها ".

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 29 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات مؤخرا تبلغ قيمتها أكثر من 2.17 مليار دولار و تضمنت صواريخ طويلة المدى لأول مرة.