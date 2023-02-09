ردا على الدعم الغربي لأوكرانيا.. روسيا تعتزم زيادة إنتاج دباباتها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيدف، الخميس، إن موسكو ستزيد إنتاج الدبابات الرئيسية رداً على إمدادات المركبات المدرعة المتقدمة إلى أوكرانيا.

وأكد ميدفيدف الخميس: "بالأمس طلب عدونا الحصول على طائرات وصواريخ ودبابات أثناء تواجده في الخارج. ماذا يجب ان نفعل ردا على ذلك؟ من الواضح أنه في هذه الحالة من الطبيعي أن نزيد إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات الحديثة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي قائلا: "نحن نتحدث عن انتاج وتحديث آلاف الدبابات"، وتابع: "تم تحديد هذه المهمة، وهي نابعة من أمر الدفاع عن الدولة، وهي تنطلق من قرارات يتخذها رئيس البلاد"، في إشارة لفلاديمير بوتين.

وشكك بعض الخبراء في قدرة روسيا على تجديد مخزونها المتناقص من بعض أنواع المعدات العسكرية لافتين إلى تأثير العقوبات الغربية على قدرة صناعة الأسلحة في موسكو وإمكانية شراء مكونات معينة لهذه الأسلحة.