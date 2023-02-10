في قضية "الوثائق السرية".. مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل مايك بنس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، تفتيشًا لمنزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في ولاية إنديانا، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لشبكة CNN.

ويتواجد نائب الرئيس السابق، في الساحل الغربي مع أسرته، وفقًا لمتحدث رسمي باسمه. وأعلن بنس وزوجته على تويتر قبل يومين أن ابنته رزقت بطفل مؤخرًا، في حين يحضر أحد محاميه عملية البحث في المنزل.

من المتوقع أن يفتش مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب بنس في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في الأيام المقبلة، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وجد محامي بنس حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل نائب الرئيس السابق.

وكان بنس قد كلف محاميه مات مورغان، الذي يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع المواد والوثائق السرية، بإجراء البحث.

وقال مصدر لـCNN إن فريق بنس لا يعتقد أن هناك وثائق سرية سواء في منزله أو في مكتبه لأنهم قاموا بما يصفونها بـ"عملية بحث مكثفة".