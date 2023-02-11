البيت الأبيض يعلن إسقاط "جسما" حلق فوق ألاسكا.. وبايدن يعلق لـCNN

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش بإسقاط ما وصفه بأنه "جسم" حلق على ارتفاع عال فوق ولاية ألاسكا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين عندما سئل عن شائعات حول منطاد مراقبة صيني آخر مشتبه به: "وزارة الدفاع كانت تتعقب جسما حلق على ارتفاع عال فوق مجال ألاسكا الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية"، وأضاف أن هذا "الجسم، الذي كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم، شكل تهديدا لسلامة الطيران المدني".

وتابع: "بدافع من الحذر الشديد وبتوصية من البنتاغون، أمر الرئيس بايدن الجيش بإسقاط الجسم، وفعلوا ذلك، داخل المجال الجوي الإقليمي وفوق المياه الإقليمية، وقامت الطائرات المقاتلة التابعة للقيادة الشمالية الأمريكية بإسقاط الجسم".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن هذا الجسم لم يكن بنفس حجم أو شكل المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف رايدر: "ليس لدينا مزيد من التفاصيل حول الجسم في الوقت الحالي ، بما في ذلك قدراته أو غرضه أو مصدره لقد كان بحجم سيارة صغيرة ، لذا لا يتشابه في الحجم أو الشكل مع المنطاد الصيني".

ورفض المتحدث وصف الجسم على أنه منطاد، لكنه قال إنه كان على ارتفاع 40 ألف قدم تقريبا فوق ألاسكا وشكل "تهديدا لحركة الطيران المدني"، وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الجسم كان مأهولا.

ومن جانبه، أجاب بايدن قائلا، على سؤال من دي جي جود من شبكة CNN بشأن تعليقه على الجسم الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا: "لقد كان هذا نجاحا".