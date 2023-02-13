هونغ كونغ (CNN)-- اتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بتوجيه ليزر "عسكري" إلى بعض أفراد طاقمها، مما أدى إلى إصابتهم بالعمى مؤقتًا على متن سفينة في المياه المتنازع عليها بجنوب الصين الأسبوع الماضي.

كما زعم خفر السواحل الفلبيني في بيان نُشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السفينة الصينية "قامت بمناورات خطيرة" في الاقتراب على بعد 150 ياردة (137 مترًا) من السفينة الفلبينية، مع صور يُزعم أنها تُظهر شعاع الليزر الأخضر.

يُزعم أن الحادث وقع في 6 فبراير/ شباط بالقرب من منطقة "سيكند توماس شول"، في سلسلة جزر سبراتلي، المعروفة في الصين باسم جزر نانشا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن السفينة الفلبينية "اخترقت مياه ريناي ريف دون إذن من الجانب الصيني".

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الخارجية الصينية: "دافعت سفينة الشرطة البحرية الصينية عن سيادة الصين والنظام البحري وفقا للقانون المحلي الصيني والقانون الدولي"، دون أن تحدد الإجراء الذي اتخذه الجانب الصيني.

تدعي الصين "سيادة لا جدال فيها" على كل ما يقرب من 1.3 مليون ميل مربع بحر الصين الجنوبي، وكذلك معظم الجزر داخلها. يشمل ذلك جزر سبراتلي، وهي أرخبيل يتكون من 100 جزيرة صغيرة وشعاب مرجانية تطالب بها الفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان كليًا أو جزئيًا.

وتطلق الفلبين على المنطقة اسم بحر الفلبين الغربي، وفي عام 1999 أسست عن عمد سفينة نقل تابعة للبحرية، وهي "بي آر بي سييرا مادري"، على متن السفينة توماس شول الثانية، والتي لا يزال يديرها مشاة البحرية الفلبينية لفرض مطالبة مانيلا بالمنطقة.

في حادثة 6 فبراير/ شباط، كانت السفينة الفلبينية "بي آر بي مالاباسكوا" في مهمة لإعادة إمداد "سييرا مادري" عندما اعترضتها السفينة الصينية، حسبما زعم البيان الفلبيني.

وأضاف البيان: "أضاءت السفينة الصينية ضوء الليزر الأخضر مرتين باتجاه "بي آر بي مالاباسكوا"، مما تسبب في عمى مؤقت لطاقمها عند الجسر. كما قامت السفينة الصينية بمناورات خطيرة من خلال الاقتراب من حوالي 150 ياردة من الربع الأيمن للسفينة".

واعتبر البيان "إن الحظر المتعمد لسفن الحكومة الفلبينية لتوصيل الطعام والإمدادات إلى أفراد جيشنا على متن بي آر بي سييرا مادري هو تجاهل صارخ وانتهاك واضح للحقوق السيادية الفلبينية في هذا الجزء من بحر الفلبين الغربي".

حوادث ليزر سابقة

أثيرت من قبل مزاعم عن السفن الصينية التي تهدف إلى استخدام الليزر كسفن معادية.

في فبراير/ شباط 2022، زعمت أستراليا أن سفينة حربية تابعة للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني "أضاءت" طائرة أسترالية من طراز P-8A، وهي طائرة استطلاع وطائرة حربية مضادة للغواصات، أثناء تحليقها فوق بحر أرافورا، وهو الجسم المائي بين الإقليم الشمالي الأسترالي والجزيرة. جزيرة غينيا الجديدة في الشمال.

في ذلك الوقت، قالت الصين إن المزاعم الأسترالية "غير صحيحة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العام الماضي: "إن الملاحة العادية للسفينة الصينية في أعالي البحار تتوافق مع القانون والممارسات الدولية ذات الصلة وهي شرعية وقانونية تمامًا".

في مايو/ أيار 2019، قال الطيارون الأستراليون إنهم استُهدفوا عدة مرات بأشعة الليزر التجارية خلال مهمات فوق بحر الصين الجنوبي.

وفي تقرير صدر في يونيو/ حزيران 2018، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون لشبكة CNN إن هناك ما لا يقل عن 20 حادث ليزر صيني مشتبه به في شرق المحيط الهادئ من سبتمبر/ أيلول 2017 إلى يونيو/ حزيران 2018.

جاء الحادث المزعوم في 6 فبراير/ شباط بعد أيام فقط من إعلان مانيلا، التي أبرمت معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، عن خطط للسماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى المزيد من القواعد في الفلبين.

في 2 فبراير/ شباط، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن هذه الخطوة "أدت إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

ليس الولايات المتحدة أي مطالبات إقليمية في بحر الصين الجنوبي، لكن السفن العسكرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في الممر المائي وفقًا للقانون الدولي وحرية أعالي البحار.

في العام الماضي، دعا بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الصين إلى "إنهاء أعمالها الاستفزازية واحترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي".