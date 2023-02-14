(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الجيش الأمريكي أسقط جسما آخر على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورن بعد ظهر، الأحد.

تم إسقاط جسم آخر غير معروف فوق شمال كندا، السبت، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع التي تقوم فيها طائرات مقاتلة أمريكية بإسقاط أجسام في المجال الجوي لأمريكا الشمالية.

ويوم الجمعة، تم إسقاط جسم مجهول في مجال ألاسكا بواسطة طائرة أمريكية من طراز F-22

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أسقطت طائرات F-22 منطادًا صينيًا يتشبه بقيام بالتجسس قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على خط زمني يعرض تسلسل الأحداث التي جرت خلال الأيام الثمانية الماضية.