البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن الكائنات فضائية و"الأجسام المجهولة"

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقاطها مؤخرا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بأن الولايات المتحدة "ليست معنية بالكائنات الفضائية أو الحياة خارج كوكب الأرض خلال قيامها بإسقاط الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة".

وأضافت: "أعلم أنه كانت هناك أسئلة ومخاوف بشأن هذا ولكن لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو حياة خارج كوكب الأرض مع عمليات إسقاط الأجسام التي تمت مؤخرا".

وتابعت: "أردت أن أتأكد من أن الشعب الأمريكي يعرف أنكم جميعا تعرفون ذلك، وكان من المهم بالنسبة لنا أن نقول ذلك من هنا لأننا سمعنا الكثير عنه"، مما أثار ضحك المراسلين.

وقالت المتحدثة مازحة إنها "أحببت فيلم خيال العلمي الشهير ET".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا.