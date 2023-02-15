أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ستقوم الصين بـ"إجراءات مضادة" ضد الكيانات الأمريكية التي "تضعف سيادة وأمن الصين" رداً على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني والعقوبات على ست كيانات صينية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.

ولم يحدد وانغ ما هي الإجراءات المضادة، والكيانات الأمريكية التي ستستهدفها بكين، ومتى سيبدأ سريانها.

وبشكل منفصل، أعلن المسؤول الصيني أن المناطيد الأمريكية عالية الارتفاع، التي دخلت المجال الجو الصيني بشكل غير قانوني دون موافقة بكين أكثر من عشر مرات منذ مايو/أيار 2022، حلقت فوق شينغيانغ وتايبيه، وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها بكين المواقع التي يُزعم أن المناطيد الأمريكية حلقت فوقها.

وأضاف وانغ قائلا: "نأمل أن يتبنى الجانب الأمريكي موقفًا هادئًا ومهنيًا ويعمل مع الصين لتسوية الحوادث ذات الصلة بشكل مناسب، من أجل مواصلة الجهود والتقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية منذ اجتماع قادة بلدينا في بالي"، حسب قوله.