دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركات كبرى عدة مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"تويتر"، إيلون ماسك، عن رأيه في الأجسام الطائرة التي تمّ إسقاطها فوق أمريكا مشيرا إلى أنها "ليست كائنات فضائية"، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، الأربعاء.

وعند سؤاله عن الأجسام التي أٌسقطت فوق الأجواء الأمريكية وعما إذا كانت مخلوقات فضائية، قال ماسك: "لا أعتقد أنها كذلك"، وتابع: "لم أر يوما أي دليل على وجود مخلوقات فضائية في المجرة ولم نجد أي شيء من هذا القبيل في سبيس إكس"، حسب قوله.

تويتر

وناقش ماسك الذي عقد جلسة عبر تقنية الفيديو، مواضيع عدة كان أحدها رؤيته لموقع تويتر، إذ قال إن تويتر يتابع "الملاحظات المجتمعية" على المنصة وذلك من أجل تطوير منطومة رصد الحسابات الزائفة وجعل تويتر مكانا أكثر مصداقية إلى جانب بناء سمعة أفضل للمنصة.

وأضاف ماسك قائلا: "لا نريد أن نكون مثل تيك توك يقضي الناس عليه ساعتين ثم يندمون... نريد أن يستغل الناس تويتر للاستفادة والتسلية"، حسب قوله.

وعن الموعد المتوقع لتعيين رئيس تنفيذي جديد لتويتر، قال ماسك: "نهاية العام الجاري سيكون وقتا مناسبا لتعيين مدير تنفيذي جديد للشركة".

وتابع رجل الأعمال البارز: "من المهم أن يعبر الناس عن آرائهم بأصواتهم على تويتر... وأحثّ المدراء التنفيذيين للشركات والمشرعين والوزراء وغيرهم على التحدث بكل صدق وصراحة وعليهم شرح السياسات وتوضيحها رغم المخاوف من الانتقادات، لكن بعض الانتقادات تكون مفيدة".

وتابع ماسك قائلا: "أتعرض للهجوم كثيرا على تويتر، لكنني لا أمانع ذلك"، وأردف: "البعض يعين مدراء لحساباتهم على تويتر ولكن يجب أن يغرد كل شخص بنفسه ولا بأس في ارتكاب الأخطاء".

الخطر الحضاري

وأضاف رجل الأعمال: "يجب أن نقلق من أن نصبح حكومة عالمية واحدة، إذا ما أردنا تجنب المخاطر الحضارية، وأعتقد أن التعاون المبالغ فيه بين الحكومات قد يكون سلبيا"، وأردف قائلا: "يجب أن نحذر من الإفراط بالتعاون بين الدول وهنا لا أدعو لحرب بل لتنوع حضاري كي لا تسقط الإنسانية في حال حدوث شيء ما لجهة معينة"، على حد قوله.

الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، حذّر ماسك من مخاطر الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أنه "سلاح ذو حدين"، ولفت إلى ضرورة "فرض ضوابط معينة على الذكاء الصناعي للتقليل من مخاطره".

وامتدح رجل الأعمال منصة "ChatGPT" قائلا: "ChatGPT" أظهر للعالم التطور الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي"، حسب قوله.