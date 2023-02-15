روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قدمت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة تستهدف معاقبة الكيانات الإيرانية المسؤولة عن تزويد موسكو بطائرات بدون طيار، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

في بيان مُسجل من ستراسبورغ بفرنسا، أعلنت فون دير لاين عن الجولة العاشرة من عقوبات التكتل ضد روسيا والتي من المقرر الكشف عنها هذا الشهر، وقالت إنها ستشمل عقوبات ضد سبع كيانات إيرانية لنظام الاستخدام المزدوج.

يتحكم الاتحاد الأوروبي في التصدير والعبور والسمسرة والمساعدة الفنية للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وهي سلع وبرامج وتكنولوجيا يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء، وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت.

وقالت فون دير لاين إن الكيانات المدرجة سيتم وضعها "تحت حظر كامل لبيع مواد حساسة لروسيا"، مشددة على أن الكتلة "مستعدة" لإضافة كيانات أخرى إذا لزم الأمر.

واستخدمت روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف البنية التحتية الأوكرانية. اعترف النظام الإيراني فقط بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار في الأشهر التي سبقت الغزو.