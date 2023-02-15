استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا: علمت أن الوقت قد حان لفسح المجال للآخرين

لندن، بريطانيا (CNN) -- أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن الأربعاء عن نيتها الاستقالة من منصبها ومن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في إدنبره، قالت ستيرجن: "منذ أول لحظات عملي، علمت أن جزءاً من الخدمة الجيدة، سيكون معرفة الوقت المناسب تقريباً لفسح المجال لشخص آخر".

وتابعت رئيسة الوزراء بالقول: "وعندما حان الوقت لامتلاك الشجاعة للقيام بذلك ، حتى لو كان الأمر بالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء البلاد وفي حزبي مبكرا جدا".

وأضافت ستيرجن: "علمت في عقلي وقلبي أن الوقت قد حان الآن"، في إشارة إلى قرار الاستقالة، وأشارت إلى أنها ستبقى في منصبها حتى تعيين خليفة لها.