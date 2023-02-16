الناتو: بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في السلام

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في السلام، و يجب أن يدرك أنه لا يمكنه الانتصار في حربه على أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "الرئيس بوتين لا يبدي أي إشارة على أنه مستعد للسلام، بعد مرور عام تقريبا على غزوه الوحشي، بل على العكس من ذلك، فهو يشن هجمات جديدة ويستهدف المدنيين والمدن والبنية التحتية الحيوية".

وتابع: "يجب أن يدرك بوتين أنه لا يستطيع الفوز، ولهذا ، يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بسرعة بالأسلحة والذخيرة التي تحتاجها لاستعادة الأراضي والانتصار كدولة ذات سيادة في أوروبا".

وذكر أنه "في الوقت الذي نواجه فيه أكبر أزمة أمنية منذ جيل، يتخذ الناتو خطوات إضافية لتعزيز دفاعات الحلف".

وقال: "نحن نعزز وجودنا واستعدادنا من البحر الأسود إلى بحر البلطيق ، بما في ذلك بولندا".

وخاطب ستولتنبرغ الرئيس البولندي: "تساعد الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة وهولندا في حماية أجوائك، وكذلك بطاريات باتريوت من ألمانيا تعزز دفاعاتك الجوية، وتوجد آلاف القوات من جميع حلفاء الناتو في بولندا للمساعدة في ردع العدوان، معا، نرسل رسالة واضحة ، لذلك لا يوجد مجال لسوء التقدير في موسكو، سيدافع الناتو عن كل شبر من بولندا وجميع أراضي الحلفاء."

وقال ستولتنبرغ، إنه خلال لقائه مع دودا، ناقش الاثنان أيضا دور بيلاروسيا في حرب بوتين في أوكرانيا.

وأضاف: "تواصل بيلاروسيا استضافة ودعم القوات الروسية وتعميق اندماجها السياسي والعسكري مع روسيا، وندعو بيلاروسيا إلى إنهاء تواطؤها في الحرب".

ومن جانبه، قال دودا إن بولندا ستواصل توسيع قدراتها العسكرية، وستزيد ميزانية الدفاع لعام 2023 إلى أكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "نرغب في الحصول على أكبر عدد ممكن من معدات الناتو في حالة وقوع هجوم محتمل".