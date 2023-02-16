(CNN)-- نشر المقاتلون الانفصاليون في منطقة بابوا المضطربة في إندونيسيا سلسلة من الصور تظهر طيارًا من نيوزيلندا احتُجز كرهينة منذ أكثر من أسبوع.

وأظهرت الصور التي نشرت، الثلاثاء أن الطيار، الذي عرّفت عنه الشرطة المحلية باسم فيليب ميرتنس، يقف مرتديا ثيابه بالكامل ويبدو أنه لم يصب بأذى بين مجموعة من المقاتلين الذين يحملون بنادق وأقواس وسهام وأسلحة أخرى.

Credit: West Papua National Liberation Army

وقبض على ميرتنس بعد هبوطه برحلة طيران تجارية مستأجرة من شركة سوسي في مطار بارو في المرتفعات النائية في منطقة ندوغا الأسبوع الماضي، حيث أعلن "جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية" مسؤوليته عن ذلك وقال إنه أحرق طائرته.

وطالبت المجموعة في السابق بإيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار بارو وقالت إن الطيار لن يفرج عنه حتى تعترف الحكومة الإندونيسية باستقلال بابوا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية لشبكة CNN إنها "على علم بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة لكنها لن تعلق أكثر في هذه المرحلة".

ويذكر أن الحكومة الإندونيسية تصنف مجموعة الانفصاليين في بابوا والتي تعرف اختصارا بـ"TPNPB" على أنها جماعة إرهابية.