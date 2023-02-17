لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أصدرت محكمة في العاصمة البريطانية، لندن، الجمعة، حكما على جاسوس سابق كان يعمل في السفارة البريطانية في برلين، بالسجن 13 عاما وشهرين بعد ضبطه يتجسس لصالح روسيا.

وقال قاضي المحكمة مارك وول، إن ديفيد بالانتين سميث، البالغ من العمر 58 عاما، قد جمع معلومات من السفارة البريطانية "عن طريق التخفي"، بين عامي 2018 و2021، وبعضها تم تحديده بوضوح على أنه "سري".

وأوضح القاضي أن من بين الوثائق السرية، تقرير حساس موجه إلى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، أرسله إليه أعضاء حكومته. وكشفت بعض الوثائق ذات التصنيف الأدنى عن الأسماء والصور والتفاصيل الشخصية لموظفي السفارة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية PA Media، بأن ديفيد بالانتين سميث، كان قد أقر بثماني اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية، بارتكابه فعلا يضر بسلامة أو مصالح الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.