حصريا.. حادثة سيبرانية تستهدف الـ"FBI" والمكتب يعلق لـCNN على الأمر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق وبذل جهود لاحتواء حادث سيبراني استهدف جزءا من شبكة الكمبيوتر الخاصة به بأحد أكثر مكاتبه اهمية في الأيام الأخيرة، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر.

وقال مصدران مطلعان لشبكة CNN إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن الحادث استهدف نظام كمبيوتر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يستخدم في التحقيقات بصور الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان لشبكة CNN: "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالحادث ويعمل للحصول على معلومات إضافية"، وأضاف المكتب: "هذا حادث منفرد تم احتواؤه، ونظرًا لأن هذا تحقيق مستمر، ليس لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مزيد من التعليقات في الوقت الحالي ".

وعمل مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي على عزل النشاط السيبراني الخبيث، والذي قال مصدران إنه يتعلق بمكتب الـ"FBI" في نيويورك، أحد أكبر مكاتب المكتب وأكثرها شهرة، وبحسب أحد المصادر لا يزال التحقيق جاريا في أساس حادثة القرصنة.

ويجب أن يتعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي، مثل أي وكالة حكومية كبيرة أو شركة، مع مجموعة من التهديدات عبر الإنترنت.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2021، استغل شخص مجهول عنوان بريد إلكتروني يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي للتواصل مع سلطات إنفاذ القانون التابعة للحكومة والجهات المحلية لإرسال رسائل عبر البريد إلكتروني مزيفة إلى آلاف المنظمات حول تهديد إلكتروني مزعوم، وقد قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت إنه أصلح ثغرة برمجية مرتبطة بالحادث، لكن المكتب لم يعلن بعد عن المشتبه به.

وأثار ذلك الوضع مخاوف من أن شخصًا دخيلا قد يستفيد من الدور البارز لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تحذير الجمهور من حوادث القرصنة، بهدف إدخال المؤسسات في حالة من التخبط في إطار سعيها للتعامل مع تهديد مزعوم.