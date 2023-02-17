أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إن من "الحكمة الاستعداد لحرب طويلة الأمد"، وأضاف أن الحلفاء سيبقون معا خلال مدة الحرب.

وقال شولتز في المقابلة التي أجريت معه على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023: "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة ومن الحكمة أن نعطي بوتين رسالة بأننا مستعدون للبقاء معاً طوال الوقت مع أوكرانيا".

وأضاف المستشار الألماني قائلا: "القرار المهم جدا هو أننا يجب أن نقول إننا مستعدون للقيام بذلك مهما طال أمد الحرب، وإننا سنقوم بكل ما باستطاعتنا".

وفي الوقت الذي تجنب فيه شولتز تحديد موعد لنهاية الحرب، واصل مدحه للوحدة الموجودة بين الحلفاء في دعم أوكرانيا وهو الأمر الذي أدهش بوتين.

وقال المستشار الألماني:" أنا متأكد تمامًا من أن بوتين لم يتوقع أبدًا وجود أوروبا موحدة وأن يكون هناك ذلك العالم الموحد، لم يعتقد أبدًا أن الشراكة عبر الأطلسي ستنجح بهذا الشكل"، حسب قوله.

وواصل شولتز كيل المديح على الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المستمر والبارز.

قال المستشار الألماني: "من الجيد جدًا أن نلتزم ببعضنا، ألا نفترق أبدًا وأن نفعل ذلك مع أصدقائنا وشركائنا وخاصة مع الولايات المتحدة" ، مضيفًا أنه يقدر حقًا "تحالفهم القوي".

وردا على سؤال حول نشر المزيد من الدبابات، قال شولتز إنه ذلك سيتم "قريبًا جدًا"، جنبًا إلى جنب مع الجنود المدربين، محذرًا من أن العديد من شركاء أوكرانيا غير قادرين على تسليم أحدث دبابات "ليوبارد"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم للدول الراغبة بنقل أسلحة حديثة لأوكرانيا.