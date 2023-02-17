شاهد.. رد فعل ماسك بمكالمة مع صحفيين عندما سألوه عن حجب حسابات إعلاميين بتويتر

من بينهم مراسل CNN.. إيلون ماسك يحظر حسابات صحفيين في تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لتويتر، إيلون ماسك، على التقارير التي تحدثت عن أن تغريداته على الموقع حظيت بدفعة للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنة بتغريدات الآخرين، نافيا ذلك الجمعة.

وقال ماسك عبر تويتر: " ذكرت مصادر إعلامية رئيسية عدة بشكل غير صحيح أن تغريداتي قد تم دفعها للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنة بالحالة الطبيعية في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتابع رجل الأعمال قائلا: " تُظهر مراجعة الإعجابات والمشاهدات الخاصة بتغريداتي على مدار الأشهر الستة الماضية، خاصةً نسبة لعدد المتابعين، أن هذا غير صحيح"، حسب قوله.

وأردف ماسك قائلا: "لدينا خطأ تسبب لفترة وجيزة في أن تحظى الردود بنفس الأهمية مثل التغريدات الأساسية ، ولكن تم إصلاح ذلك الآن"، حسب قوله.

وكان قد أعلن رجل الأعمال أنه قد يُعين رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة نهاية العام الجاري، وذلك أثناء مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي.