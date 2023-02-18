لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن كبير الدبلوماسيين الصينيين، السبت، في مؤتمر ميونخ للأمن، أن بكين مستعدة لتقديم اقتراحها للسلام بشأن أوكرانيا، في ملاحظة نادرة أشارت إلى الصراع في أوكرانيا على أنه حرب.

وقال وانغ يي، وزير الخارجية، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ: "هذه الحرب لا يمكن أن تستمر في الاشتعال".

وأضاف وانغ أن وحدة أراضي وسيادة جميع الدول سيتم احترامها في اقتراح الصين، وأن بكين ستواصل العمل من أجل السلام.

وأكد المسؤول الصيني: "يمكننا بالطبع الاستمرار في الصراخ بمواقفنا في مؤتمرات دولية مثل هذا المؤتمر، لكنني أقترح أن نبدأ في التفكير بهدوء، خاصة لأصدقائي في أوروبا". وأضاف وانغ: "نحن بحاجة إلى التفكير في الجهود التي يمكننا بذلها لإنهاء هذه الحرب".

ومع ذلك، لا يزال العديد من قادة الاتحاد الأوروبي في ميونخ متشككين في نوايا بكين، حيث دعا وانغ الدول الأوروبية إلى تغيير نهجها تجاه الحرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لشبكة CNN، السبت: "نحن بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن الصين لا تعمل مع روسيا، ونحن لا نرى ذلك الآن".