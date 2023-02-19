ديفيد بتريوس لـCNN: أتوقع نجاح الأوكرانيين في صد القوات الروسية

ميونخ، ألمانيا (CNN)-- قال الجنرال الأمريكي السابق ديفيد بتريوس لشبكة CNN إنه يعتقد أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على دفع القوات الروسية للخلف بشكل أكثر خلال هذا الصيف، وهو أمر مرهون بتوريد الأسلحة واستراتيجية المعركة.

وأضاف بتريوس لمراسل CNN نيك روبرتسون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، إن الأمر يتطلب أسلحة حربية مشتركة، وهو نهج تكميلي حيث تدعم أنواع متعددة من الوحدات القتالية بعضها البعض، من أجل تحقيق النجاح.

وأوضح بتريوس القائد العسكري الأمريكي السابق قائد قوات التحالف خلال حربي أفغانستان والعراق الذي شغل فيما بعد منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "يمكنك جعل العدو ينهار بشكل مثالي، وهو أمر ممكن خلال هذا الصيف، على الأقل محليا، ونأمل أن يكون كافيا لقطع ذلك الجسر البري الذي أقامته روسيا والذي يمكنها من الاتصال بشبه جزيرة القرم على طول الساحل الجنوبي الشرقي لأوكرانيا".

وقال بتريوس: "إذا قطعت ذلك الجسر، يمكنك بدء عزل شبه جزيرة القرم، ويمكنك تقليل دورها كمركز دعم لوجستي، وبعد ذلك يمكنك تقسيم القوات الروسية، وبعد ذلك إذا تمكنت من هدم جسر مضيق كيرتش، تكون قد عزلتهم بالفعل".

وأضاف بتريوس أنه إذا تم تنفيذ هذا السيناريو، جنبا إلى جنب مع تقديم أسلحة بعيدة المدى وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، فستكون هناك "ديناميكية مختلفة تماما" في الصراع.

وأوضح: إذا استمرت الخسائر الروسية في التراكم، "في مرحلة ما، يتعين على الكرملين أن يدرك أن هذه الحرب غير قابلة للاستمرار في ساحة المعركة. وإذا واصلت تشديد الضوابط الاقتصادية والمالية والتصديرية، فإنك تجعلها غير قابلة للاستمرار على الجبهة الداخلية أيضا".

وقال أيضا إن الأوكرانيين الذين يتدربون على الأسلحة الغربية يبدو أنهم يفعلون ذلك بسرعة ملحوظة. "التقارير (من الزملاء الغربيين) تشير إلى أن الأوكرانيين ينطلقون من خلال تدريبهم، وعليهم تسريع التدريب بشكل كبير للغاية. وحتى عندما يعودون إلى الثكنات بعد يوم تدريب طويل، فإنهم يريدون العودة إلى القتال لحماية عائلاتهم".

وتتلقى القوات الأوكرانية تدريبات على دبابات ليوبارد 2 في بولندا، وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة بما يتوافق مع معايير حلف "الناتو"، وأتمت المجموعة الأولى من الأوكرانيين التدريب في قاعدة أمريكية في ألمانيا، الجمعة.

وأضاف بتريوس: "أعتقد أنهم سيكونون قادرين على تحقيق ذلك النوع من تأثيرات الأسلحة المشتركة التي لم يحققها الروس".

وتخطط الولايات المتحدة لتدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة، حيث سيقدم جنود من القيادة السابعة التابع للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا أسلحة وتدريبًا مشتركا للجنود الأوكرانيين.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال، الأربعاء، إن تسليم الطائرات المقاتلة البريطانية لأوكرانيا من المرجح أن يستغرق سنوات، وأكد أن قرار بلاده بتدريب الطيارين الأوكرانيين يهدف إلى "المرونة على المدى الطويل"، وليس لمواجهة الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا.

وأضاف بن والاس لتلفزيون BBC: "عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة، لا أعتقد أنه سيتم في الأشهر أو حتى السنوات القليلة المقبلة".