الأحد ،

نشر الأحد ، 19 فبراير / شباط 2023

(CNN)-- قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يخطط "بجدية" لإنشاء شركته العسكرية الخاصة، مستوحاة من "فعالية" مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة.

وأضاف قديروف في رسالة على تلغرام: "عندما أنهي عملي في الخدمة المدنية، أخطط بجدية للتنافس مع أخي العزيز يفجيني بريغوزين وإنشاء شركة عسكرية خاصة، أعتقد أن كل شيء سينجح".

وقال الزعيم الشيشاني: "يمكننا الآن أن نقول بثقة إن فاغنر أثبتت فعاليتها من الناحية العسكرية ووضعت خطاً تحت الحديث عن الحاجة إلى الشركات العسكرية الخاصة".

ولدى قديروف بالفعل جيش خاص يشار إليه غالبًا باسم "قاديروفيتسي"، ويقاتل أفراده من أجل روسيا في أوكرانيا.

وقال قديروف في المنشور: "يمكن لمقاتلي القوات الخاصة الشيشانية (أخمات)، الحديث بشكل أفضل عن كل الصفات الإيجابية لأعوانهم في الشركات العسكرية الخاصة".

وانتقد قديروف وبريغوزين علنًا القادة الروس بسبب إخفاقاتهم العسكرية في أوكرانيا.