الصور الأولى لزيارة بايدن المفاجئة إلى كييف.. وهذا ما قاله لزيلينسكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، الإثنين، في زيارة مفاجئة وأدلى بتصريحات أعلن فيها عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا.

والتقى بايدن لدى وصوله إلى كييف الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، والسيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، حسبما أظهرت الصور.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له من كييف إنه يزور العاصمة الأوكرانية بهدف "لقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة التأكيد على التزام أمريكا الثابت بالديمقراطية وسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية".

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ووجه بايدن حديثه لزيلينسكي قائلا: "اعتقدت أن من المهم ألا يكون هناك شكوك على الإطلاق، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد وقف الشعب الأوكراني بالمرصاد (للغزو الروسي) بطريقة لم تفعلها سوى شعوب قليلة في الماضي".

وشدد بايدن على وجود دعم واسع من الحزبين في واشنطن للقضية الأوكرانية، حتى في ظل "تردد" بعض الجمهوريين في إرسال المساعدات لكييف.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى كييف في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقال بايدن: "الأمر لا يتعلق بالحرية في أوكرانيا فحسب بل بالحرية والديمقراطية بمفهوميهما الواسعين".

وأعلن بايدن عن مساعدات إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الزيارة المفاجئة.