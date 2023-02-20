بكين، الصين (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الصينية على اتهامات بأن حكومة بكين تدرس تزويد روسيا بأسلحة فتاكة، قائلة إن الولايات المتحدة "غير مؤهلة لإلقاء محاضرات" على الصين بشأن توريد الأسلحة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين للصحفيين، الاثنين، قائلا: "الجانب الأمريكي، وليس الجانب الصيني، هو الذي يمد ساحة المعركة بتدفق مستمر من الأسلحة، والجانب الأمريكي غير مؤهل لإلقاء محاضرة على الصين، ولن نقبل أبدًا بإملاء الولايات المتحدة أو حتى الضغط القسري على العلاقات الصينية- الروسية".

وقال وانغ: "من الذي يدعو للحوار والسلام ومن يوزع السكاكين ويشجع المواجهة؟".

وأضاف وانغ أن الصين تواصل "الحث على السلام وتعزيز المحادثات"، وأنها تواصل بحزم "لعب دور بناء في تعزيز خفض التصعيد وتهدئة الوضع"، متهما الولايات المتحدة "بالتنصل من المسؤولية" و"تحويل اللوم".

وبحسب ما ذكرت CNN في وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة في رؤية خطوط تحول "مزعجة" في دعم الصين للجيش الروسي، مع وجود دلائل على أن بكين تريد "التسلل" لتقديم المساعدة العسكرية الفتاكة لروسيا، حسبما قال مسؤولون أمريكيون على دراية بالمعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN.

ولم يصف المسؤولون بالتفصيل ما لدى الولايات المتحدة من معلومات استخباراتية تشير إلى التحول الأخير في موقف الصين.