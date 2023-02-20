زيلينسكي: زيارة بايدن ستؤثر على ساحات القتال وستبقى في الذاكرة للأبد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الإثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبلاده، سيكون لها تأثير على ساحة القتال.

وقال زيلينسكي إن الزيارة ستحمل "انعكاسات بالتأكيد على ساحة المعركة"، وأردف قائلا: "نتائج هذه الزيارة سيُشعر بها وسيكون بالتأكيد لها تأثير على ساحة المعركة خلال سعينا لتحرير أراضينا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ناقش توريد أسلحة غربية أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا ووصف القرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة بإرسال دبابات "أبرامز" بأنه "لحظة حاسمة أخرى".

وقال زيلينسكي: "قرار الولايات المتحدة بشأن دبابات أبرامز وضع بالفعل قاعدة لتشكيل تحالف على صعيد الدبابات في خطوة ذات أهمية تاريخية"، وتابع: "لقد تحدثنا أيضًا عن أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد يتم توفيرها لأوكرانيا - على الرغم من أنها لم يتم توريدها من قبل".

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "محاولات روسيا لإعادة شن هجمات ليس لها أي إمكانية نجاح، سندافع معا عن مدننا ومواطنينا".

وأشار زيلينسكي إلى أن الهاتف الأول الذي أجراه في 24 فبراير/شباط الماضي (تاريخ بدء الغزو الروسي)، كان مع أمريكا وتواصلت الاتصالات منذ ذلك الحين بين الجانبين وقال إن زيارة بايدن إلى كييف "ستبقى في الذاكرة للأبد"، حسب تعبيره.