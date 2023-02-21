(CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية، لدى روسيا لين تريسي، الثلاثاء، "فيما يتعلق بالتورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "أكدت مذكرة الاحتجاج التي سلمت للسفيرة الأمريكية، أن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، فضلا عن تحديد الأهداف لشن ضربات ضد البنية التحتية العسكرية والمدنية الروسية، تثبت بوضوح عدم اتساق وزيف تصريحات الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست جزءا من الصراع".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد، أُبلغت السفيرة أن المسار العدواني الحالي للولايات المتحدة لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية"، مضيفا أن واشنطن "يجب أن تتخذ خطوات تشمل انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، والمعدات، فضلا عن وقف النشاط العدائي ضد روسيا".

وشددت وزارة الخارجية أيضًا على أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم1، ونورد ستريم 2، وألا تتدخل في التحقيق في الانفجارات.