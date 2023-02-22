(CNN) -- التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقادة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المعروفة باسم مجموعة "بوخارست 9"، الأربعاء. وقال إن الديمقراطية والحرية على المحك عند مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأضاف بايدن: "المادة الخامسة التزام مقدس قطعته الولايات المتحدة على نفسها. سندافع حرفيًا عن كل شبر من حلف شمال الأطلسي وكل شبر من حلف شمال الأطلسي".

وتنص المادة 5 على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع الأعضاء. وكانت المادة حجر الزاوية في التحالف المؤلف من 30 عضوًا منذ أن تأسس في عام 1949 كثقل موازن للاتحاد السوفيتي.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ كبيرًا" عندما أعلن أن بلاده ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية.

وعندما كان بايدن يسير خلال اجتماع "بوخارست 9" في القصر الرئاسي في وارسو في بولندا، الأربعاء، سأله صحفي أمريكي حول رده على بوتين. وحينها ابتسم أولاً وأجاب: "ليس لدي وقت".

ثم توقف، وقال: "خطأ فادح" قبل أن يتوجه لالتقاط صورة مع قادة آخرين.

تشكلت مجموعة "بوخارست 9" في عام 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتتكون من بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.