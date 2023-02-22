وزير أمريكي يوضح "ميزة" تتمتع بها البحرية الصينية عن نظيرتها الأمريكية

(CNN)-- قال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، الثلاثاء، إن البحرية الصينية تتمتع "بميزة كبيرة" عن نظيرتها الأمريكية تتعلق بحجم الأسطول، وعزا ذلك جزئيا إلى قدرة الصين على العمل "بدون قواعد".

وأضاف تورو، في نادي الصحافة الوطني في الولايات المتحدة، أن "الصين دولة شيوعية، وليس لديهم قواعد يلتزمون بها ولا أعتبر بالضرورة أن هذه ميزة ولكنها حقيقة واقعة، مما يعني أن لديهم 13 حوضا لبناء السفن، وفي بعض الحالات يكون حوض بناء السفن الخاص بهم بسعة أكبر، حيث يتمتع حوض بناء واحد بسعة أكبر من جميع أحواض بناء السفن لدينا مجتمعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا".

وتابع: "في الصين يستخدمون عمالة كالعبيد في بناء سفنهم، وهذه ليست الطريقة التي يجب أن نؤدي بها أعمالنا على الإطلاق ونعارضها، ولذا فهي توفر ميزة كبيرة لهم".

وتجاوزت البحرية الصينية الولايات المتحدة في حجم أسطولها في عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر في النمو خلال العامين المقبلين، لكن ديل تورو قال إن الولايات المتحدة لديها ميزة على الصين وهي "الشعب"، و أوضح: "فمن نواح كثيرة، يعتبر بناة السفن لدينا الأفضل، ولهذا السبب لدينا بحرية أكثر حداثة وقدرة وقوة مما لديهم".

وذكر: "هم يعدون شعبهم للقتال، ونحن في الواقع ندرب شعبنا على التفكير، وهناك اختلاف جوهري في كيفية تدريب مشاة البحرية لدينا وبحارتنا وجنودنا وطيارينا في هذا البلد الذي يمنحنا ميزة متأصلة على أي شيء يمكن للصينيين تقديمه".