الصين ترد على "اتهامات" بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رفضت وزارة الخارجية الصينية مرة أخرى الاتهامات بأن بكين قد ترسل دعما لحرب روسيا على أوكرانيا ووصفت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بأنها "أكبر مصدر للأسلحة بساحة المعركة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى تنشر معلومات الآن باستمرار أن الصين قد تزود روسيا بالأسلحة، وهي حيلة تم استخدامها وضبطها في بداية الأزمة الأوكرانية".

وجاء تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية بعد أن قال الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يوم الثلاثاء إن الحلف "قلق بشكل متزايد من أن الصين قد تخطط لتقديم دعم بأسلحة للحرب الروسية الدموية".

وفي تصريحاته يوم الأربعاء، قال وانغ إن الصين تحث الناتو على "الكف عن تشويه سمعة الصين بتكهنات لا أساس لها بشأن أوكرانيا، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة القديمة المتمثلة في المواجهة بين الكتل (السياسية والعسكرية)، والتوقف عن إثارة المواجهة"، حسب قوله.