(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لشبكة CNN، الثلاثاء، إنه "من المستحيل الحديث عن تدمير روسيا دون شن حرب نووية تنتهي العالم".

وأضاف بيسكوف، خلال حديثه إلى فريد بليتجن من CNN ردا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة البولندية وارسو: "من المستحيل تحقيق نصر في حرب نووية، لن يكون هناك فائز أو خاسر، ستكون نهاية الكوكب".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "بايدن لم يناقش علنا خطط إضعاف روسيا، وتفكيكها، وهذا ما نفهم أنه الهدف الأول للولايات المتحدة".

وكان بايدن اتهم، في خطابه، روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وأدان "استهداف المدنيين" خلال غزو موسكو لأوكرانيا، وقال إن "القوات الروسية والمرتزقة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية دون خجل أو تعاطف".

وأضاف أن "رد فعل الشعب الأوكراني والعالم كان غير عادي بعد مرور عام على الحرب، فما زالت أوكرانيا مستقلة وحرة "، وأكد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا".